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Житель Шебекина ранен в результате взрыва FPV-дрона

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Житель Шебекина ранен в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно, сообщил оперштаб Белгородской области.

В Шебекинской ЦРБ у него диагностировали слепое осколочное раннение бедра. Лечиться он будет амбулаторно.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от ударов FPV-дронов пробиты кровли, повреждены окна двух частных домов и газовая труба. В городе Грайворон в результате атак дронов повреждены кузова и стекла двух автомобилей.

В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал во дворе частного дома — посечён фасад. В посёлке Степное Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены крыша и остекление.

Грайворон Шебекино Белгородская область
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