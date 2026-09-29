Житель Шебекина ранен в результате взрыва FPV-дрона

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Житель Шебекина ранен в результате детонации FPV-дрона о дорожное полотно, сообщил оперштаб Белгородской области.

В Шебекинской ЦРБ у него диагностировали слепое осколочное раннение бедра. Лечиться он будет амбулаторно.



В селе Гора-Подол Грайворонского округа от ударов FPV-дронов пробиты кровли, повреждены окна двух частных домов и газовая труба. В городе Грайворон в результате атак дронов повреждены кузова и стекла двух автомобилей.



В поселке Красная Яруга дрон сдетонировал во дворе частного дома — посечён фасад. В посёлке Степное Краснояружского округа FPV-дрон атаковал частный дом — повреждены крыша и остекление.