Шуваев сообщил о 114 атаках на Белгородскую область за сутки

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 114 атаках по девяти округам за прошедшие сутки.

В том числе было совершено шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня. Еще десять раз БПЛА сбрасывали взрывные устройства. За сутки над регионом были сбиты и подавлены 96 беспилотников.

В результате атак ранения получили двое мужчин. Оба продолжают лечение в больнице.

Всего, по информации областного оперштаба, за минувшие сутки от воздушных атак последствия зафиксированы в 50 населенных пунктах региона. Повреждены 19 частных жилых домов, один из которых уничтожен огнем, 19 легковых и грузовых автомобилей, один из которых сгорел, административное здание, предприятие и административное здание еще одного предприятия, два коммерческих и два социальных объекта, два объекта инфраструктуры, ЛЭП, надворная и хозпостройки.