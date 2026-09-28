В Белгородской области в результате удара БПЛА по машине ранены двое

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе в результате удара БПЛА по автомобилю в селе Ржевка ранены два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Один мужчина получил осколочные ранения спины и грудной клетки, другой - осколочное ранение спины. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают помощь", - говорится в сообщении.

В селе Никольское Белгородского округа при детонации FPV-дрона поврежден объект инфраструктуры.

В городе Грайворон при взрыве FPV-дрона повреждена крыша коммерческого объекта.

В поселке Борисовка Борисовского округа дрон ударил по территории предприятия - повреждены кровля административного здания и грузовой автомобиль.

В еще нескольких населенных пунктов в результате атак дронов повреждены частные домовладения и автомобили.