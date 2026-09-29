В МИД РФ внимательно следят за ситуацией в Сербии, где пройдут выборы президента

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Россия внимательно следит за ситуацией в Сербии, где в конце октября пройдут президентские выборы, и подтверждает готовность тесно сотрудничать с Белградом по всем вопросам, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Внимательно следим за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем и президентским выборам", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.

"Подтверждаем готовность к продолжению тесного и содержательного взаимодействия с руководством Республики Сербии по всем вопросам двусторонней, региональной и международной повестки. Наши отношения опираются на преимущества прочных братских традиций, схожего мировоззрения и уважения к истинным ценностям. Уверены, что преемственность связей послужит национальным интересам двух стран, делу укрепления мира и стабильности на Балканах", - отметила Захарова.

В Москве желают сербским гражданам, которым предстоит сделать важный выбор, успехов и процветания, заявила она.

Захарова подчеркнула, что Россия ценит личный вклад Вучича в развитие отношений двух стран, которые поддерживаются на высоком уровне в условиях "постоянного жёсткого давления на Белград, от которого тщетно требуют отказаться от дружбы с Россией".

Президент Сербии Александр Вучич накануне подал в отставку, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут в конце октября. Вучич передал президентские полномочия председателю скупщины (парламента Сербии) Ане Брнабич.