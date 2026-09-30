Вологодский губернатор сообщил, что в области открывается все больше кафе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Предприниматели Вологодской области стали чаще открывать заведения общественного питания после ввода ограничений на розничную продажу алкоголя в регионе, сообщил в Max губернатор региона Георгий Филимонов.

"Ограничения алкоторговли на Вологодчине стали стимулом для развития сферы общепита. На месте закрытых "наливаек" и алкомаркетов продолжают появляться новые точки общественного питания. Помогаем бизнесу перепрофилироваться, а также модернизировать существующие заведения, - написал он. - С начала этого года предприниматели получили 19 займов на сумму 63,25 млн рублей (...) На эти средства открываются кафе, пекарни, предприятия общепита и другие востребованные заведения. Средства направляют на ремонт помещений, приобретение и модернизацию оборудования и мебели".

В рамках программы "5:3:3"(льготные займы в размере до 5 млн рублей под 3% годовых сроком на 3 года - ИФ) в Вологде выдано 11 займов на общую сумму 43,87 млн рублей, в Череповце - четыре займа на 16,6 млн рублей. Мерами поддержки также воспользовались предприниматели Шекснинского, Белозерского, Харовского и Грязовецкого округов.

В конце 2025 года в Вологодской области ликвидировали все 610 алкомаркетов - магазины закрылись, перепрофилировались или сменили формат.

1 марта 2025 года в регионе вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя: по будням эту продукцию можно купить только с 12 до 14 часов.

С 1 марта 2026 года были введены новые ограничения розничной продажи алкоголя, которые были направлены на борьбу с "наливайками".