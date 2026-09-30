В Москве не увидели стремления Берлина к диалогу по итогам встречи глав МИД РФ и Германии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Оснований считать встречу глав МИД РФ России и Германии Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля в Нью-Йорке проявлением стремления германской стороны к восстановлению полноформатного диалога нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет никаких оснований считать ее полноценным проявлением готовности к восстановлению конструктивного взаимоуважительного диалога", - сказала Захарова на брифинге в среду.

"Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации, отметил в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке, что министр иностранных дел ФРГ Вадефуль, попросив инициативно о встрече на полях недели высокого уровня, предпочел вместо обмена мнениями зачитать набор обвинительных тезисов в адрес России, которые и без того хорошо известны, потому что руководство ФРГ их регулярно озвучивает", - добавила официальный представитель МИД.

В то же время, отметила Захарова, российская сторона считала и продолжает считать, что "дипломаты действительно должны разговаривать, и должны разговаривать на разные темы, которые представляют взаимный интерес, по которым есть совпадение подходов, которые являются проблемными или по которым сохраняются разногласия".

"Вне зависимости от состояния отношений между странами мы предпочитаем не отказываться от самой возможности узнать мнение другой стороны, донести свою точку зрения", - пояснила она.