Поиск

МИД РФ заявил протест из-за действий вертолета Дании против российского корвета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В среду в МИД России был вызван посол Дании в РФ Рольф Холмбое, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

В РоссииБелоусов наградил командира корвета за предотвращение провокации вертолета ВВС ДанииЧитать подробнее

"Датской стороне заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета "Сообразительный" Балтийского флота, имевшими место 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря", - говорится в сообщении.

"Датскому дипломату было указано, что российская сторона расценивает опасные манёвры вертолета ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Акцентирована неприемлемость и абсурдность выдвинутых датскими властями обвинений в адрес России в связи с инцидентом, которые не выдерживают никакой критики. Подчёркнуто, что в условиях повышенной напряжённости в Балтийском регионе, напрямую связанной с возросшей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных безрассудных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьёзного инцидента", - информирует МИД РФ.

МИД РФ Дания Балтийское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

 Суд арестовал почти 61% акций "ЕвроТранса" по делу главы совета директоров

Задержан сотрудник Минобороны, ответственный за приемку курских оборонительных сооружений

МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева

 МИД РФ назвал возможными военными целями заводы Европы, производящие оружие для Киева

Директор завода пиротехники в Ярославской области арестован из-за гибели 14 человек

 Директор завода пиротехники в Ярославской области арестован из-за гибели 14 человек

Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

 В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

В ярославском селе из-за пожара на производстве пиротехники повреждены 22 дома
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12023 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов