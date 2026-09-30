МИД РФ заявил протест из-за действий вертолета Дании против российского корвета

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В среду в МИД России был вызван посол Дании в РФ Рольф Холмбое, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

"Датской стороне заявлен решительный протест в связи с непрофессиональными и провокационными действиями вертолета ВВС Дании типа Fennec в отношении корвета "Сообразительный" Балтийского флота, имевшими место 14 сентября в нейтральных водах в юго-западной части Балтийского моря", - говорится в сообщении.

"Датскому дипломату было указано, что российская сторона расценивает опасные манёвры вертолета ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Акцентирована неприемлемость и абсурдность выдвинутых датскими властями обвинений в адрес России в связи с инцидентом, которые не выдерживают никакой критики. Подчёркнуто, что в условиях повышенной напряжённости в Балтийском регионе, напрямую связанной с возросшей антироссийской военной активностью НАТО, повторение подобных безрассудных действий может привести к эскалации и создать риск возникновения серьёзного инцидента", - информирует МИД РФ.