Бюджет сможет вернуться к однолетнему формату при возникновении угроз экономике

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает разрешить составлять федеральный, региональные и местные бюджеты на один год вместо трех лет по решению президента в случае угроз безопасности страны или устойчивости экономики, следует из поправок в Бюджетный кодекс.

Законопроект (N616-9) размещен в электронной базе данных парламента, он входит в бюджетный пакет.

Согласно законопроекту, статья 169 БК (общие положения) дополняется новым пунктом. По нему проект федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, проекты бюджетов регионов и территориальных внебюджетных фондов, а также проекты местных бюджетов "могут составляться и утверждаться сроком на один год (на очередной финансовый год)". Основанием станет "принятие президентом РФ решения (поручения), определяющего наступление обстоятельств", указанных в пункте 3.1 статьи 217 БК.

В пояснительной записке эти обстоятельства описаны как обусловленные возникновением угроз безопасности РФ или устойчивому функционированию ее экономики.

Одновременно поправками в статью 219 БК предлагается разрешить получателям бюджетных средств при однолетнем бюджете заключать госконтракты и иные договоры с исполнением обязательств за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Суммы и сроки таких обязательств будут определяться решениями правительства РФ, высших исполнительных органов регионов или местных администраций.

В случае принятия данные нормы вступят в силу по истечении 10 дней после официального опубликования закона.