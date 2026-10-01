Вступил в силу закон о платформенной экономике РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В России с 1 октября вступило в силу законодательство о регулировании цифровых платформ. ФЗ N289 "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ" и пакет поправок в отраслевое законодательство были приняты для регулирования отношений между операторами посреднических цифровых платформ, их партнерами и пользователями в связи с продажей товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Закон вводит такие понятия, как "платформенная экономика"; "цифровая платформа"; "посредническая цифровая платформа". Последняя обеспечивает взаимодействие оператора, партнеров и пользователей в целях заключения гражданско-правовых договоров и сделок, размещения карточек товаров, осуществления оплаты товаров, работ и услуг.

Критериями посреднических цифровых платформ является среднесуточная аудитория более 100 тыс. человек и наличие одного из двух условий: более 10 тыс. активных партнеров либо оборот партнеров через платформу свыше 50 млрд рублей за предшествующий год.

"Сегодня цифровые платформы - маркетплейсы и сервисы услуг - обеспечивают доступ к рынку для миллионов предпринимателей. Единые правила работы платформ с партнерами создают понятные условия для всех участников рынка и способствуют дальнейшему развитию платформенной экономики. Например, алгоритмы поисковой выдачи становятся прозрачнее, продавцы сами решают, участвовать ли им в акциях, а покупатели получают уверенность в том, что маркетплейсы и сервисы проверяют своих партнеров и обязательные документы на их товары в государственных информационных системах", - прокомментировал вступление закона в силу вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Так, закон предусматривает, что взаимодействие оператора и партнера, а также владельца пункта выдачи заказов (ПВЗ) будет осуществляться на основании договоров между сторонами, при этом сведения о партнерах и владельцах ПВЗ нужно будет проверять через госреестры или Единую систему идентификации и аутентификации. Он также устанавливает требования к логистической инфраструктуре цифровых платформ и ПВЗ; к проверке и размещению карточек товаров на маркетплейсах; к условиям договоров и порядку/срокам внесения изменений в них; закрепляет права продавцов не участвовать в скидках и акциях маркетплейсов без санкций со стороны платформ; также прописывает подходы к досудебному решению споров и раскрытию алгоритмов ранжирования в поиске по маркетплейсам.

"За 2025 год через платформы оказывали свои услуги более 2 млн граждан. А объем интернет-торговли превысил 13 трлн рублей, из них почти 70% пришлось на платформы. Мы создали понятную правовую рамку, которая защищает интересы потребителей, дает бизнесу гарантии прозрачного и предсказуемого взаимодействия. Сбалансированное регулирование позволит платформенной экономике стать одним из ключевых драйверов структурной трансформации экономики", - подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников.

Подготовка закона заняла около 1,5 лет, а президент Владимир Путин подписал его в конце июля 2025 года. Таким образом, для участников рынка предусмотрели еще "переходный период" для адаптации к новому регулированию.

В пресс-службе RWB отметили, что законодательство формировалось при непосредственном участии представителей отрасли и является "примером сбалансированного регулирования".

"В целом закон создает более понятную и прозрачную нормативную основу для развития платформенной экономики, закрепляет единые правила взаимодействия и одновременно учитывает интересы всех участников рынка - платформ, предпринимателей и потребителей", - считают в RWB.

Значительная часть предусмотренных законом подходов уже применялась в режиме саморегулирования такими компаниями как Ozon, Wildberries, "Авито" - в рамках подписанного в ноябре 2025 года Меморандума добросовестных практик.

"Мы начали готовиться к вступлению закона в силу заранее. Все это время мы работали в диалоге с государством. Благодаря этому и платформы, и государственные органы успели выстроить необходимую инфраструктуру и настроить свои системы, чтобы запуск прошёл без сбоев для наших пользователей и партнёров", - отметили в Avito.

Одновременно регулированием платформенной экономики вводится административная ответственность операторов и продавцов за несоблюдение новых правил. В частности, устанавливается административная ответственность для оператора ПЦП за неуведомление партнеров об одностороннем порядке изменения договора, включая договоры с ПВЗ, и снижение цены товара за счет продавца, несмотря на его отказ. Кроме того, вводится ответственность для операторов за неисполнение обязанности по проверке достоверности информации в карточке товара. В качестве мер ответственности предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере до 80 тысяч рублей, а в отношении юрлиц - до 500 тысяч рублей.

В июле Минэкономразвития обнародовало перечень из 12 ресурсов, подпадающих под действие законодательства о цифровых платформах. В него вошли Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", "Яндекс Go", "Яндекс Еда", "Яндекс Путешествия", а также Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, "Купер" и "Магнит Маркет". При этом сообщалось, что реестр полноценно заработает с 1 октября и к этому времени потенциально может быть расширен.

По словам вице-президента по взаимодействию с органами госвласти Ozon Игоря Зимина, на сегодняшний день компания полностью готова выполнять все требования закона.

"Закон получился сбалансированным благодаря тому, что государство вело диалог с рынком и учитывало мнение всех участников отрасли. Надеемся, что и в дальнейшем регулирование будет развиваться в таком же диалоге с рынком - это позволит избегать излишних ограничений и поддерживать рост платформенной экономики", - подчеркнул он.

В августе правительственная подкомиссия по развитию цифровых платформ утвердила дорожную карту развития регулирования платформенной экономики в России на 2026-2027гг, подготовленный на базе предложений Центробанка и отраслевых ассоциаций.

"Мы видим, что остаётся ряд вопросов, которые по-прежнему вызывают дискуссию в отраслевом сообществе. Задача штаба по развитию цифровых платформ - урегулировать их в рамках второго пакета законодательных мер. Он находится в высокой степени готовности, многие законодательные инициативы планируем внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время", - отмечал тогда Григоренко, который возглавляет подкомиссию.

В середине сентября Минэкономразвития опубликовало на портале regulation проект второго пакета мер по регулированию цифровых платформ. Предлагаемая дата вступления поправок в силу - 1 марта 2027 года.

В частности, предлагается ограничить срок перечисления маркетплейсами денег продавцам и владельцам ПВЗ на уровне не более 30 дней с момента продажи товара, выполнения работы или оказания услуги. Также предлагается запретить платформам брать с российских партнеров за оказание услуг вознаграждение выше, чем с других партнеров. Законопроект также предлагает разграничить понятия отказ от товара (отказ от принятия товара до его передачи) и возврат товара (после его получения потребителем) и установить регламент возврата товаров надлежащего качества с учетом расходов на обратную доставку. Кроме этого, в документе прописаны требования к отображению цен на площадке на всех этапах приобретения товара.

"ЦРПТ поддерживает направление усиления контроля за каналом продаж e-commerce, однако видит в текущей правовой конструкции пробелы и возможности для недобросовестных продавцов уклониться от специальной проверки", - сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий, одновременно напоминая, что цифровые платформы больше не вправе публиковать карточку маркируемого товара, если продавец не зарегистрирован в системе "Честный знак" и если в карточке нет сведений о маркировке.

"Оператор системы маркировки ведет работу с Минэкономразвития, Минпромторгом и маркетплейсами в целях устранения таких возможностей", - добавили в ЦРПТ.

"Отрасль вступает в регулирование в непростой период, поэтому бизнесу особенно важен предсказуемый переход к новым правилам. Платформам и предпринимателям предстоит перестроить договорные и операционные процессы, настроить обмен данными с государственными системами. После вступления закона в силу важно дать этим механизмам заработать на практике, оценить их эффективность и не перегружать рынок новыми требованиями в период адаптации", - отметил президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев.