В ЛНР в результате атак за сутки пострадали двое

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике за последние сутки были атакованы пять муниципалитетов, ранения получили два человека, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

На автодороге Алчевск - Брянка БПЛА атаковал грузовик, ранен водитель. В Рубежном в результате атаки ранена 75-летняя женщина.

"Всего за сутки под огнем противника оказались 5 муниципалитетов республики. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура", - добавил Пасечник.

ПВО и мобильные огневые группы в регионе уничтожили два десятка воздушных целей.