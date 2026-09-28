В ЛНР в результате атак погиб человек и еще трое ранены

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике в результате последних атак погиб один человек и еще трое ранены, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На автодороге Луганск - Алчевск вражеский БПЛА атаковал автомобиль, погиб 29-летний мужчина. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Пострадал также 28-летний мужчина, он под наблюдением медиков", - написал он в Max.

В Троицком муниципальном округе в результате удара по легковой машине ранен водитель.

"В Лисичанске атакована придомовая территория, пострадала женщина", - добавил Пасечник.