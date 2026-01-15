Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские граждане с 1 апреля 2026 года не смогут въезжать в Польшу по пятилетним необиометрическим загранпаспортам, сообщает посольство России в этой стране.

"С 1 апреля 2026 г. Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными. Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта", - говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года Румыния и Германия запретили россиянам въезд по необиометрическим паспортам. Консульство России в Констанце (Румыния) сообщило о случаях отказа во въезде по этой причине.

Российские загранпаспорта старого образца среди стран Евросоюза не признают также Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.