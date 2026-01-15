Поиск

Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российские граждане с 1 апреля 2026 года не смогут въезжать в Польшу по пятилетним необиометрическим загранпаспортам, сообщает посольство России в этой стране.

"С 1 апреля 2026 г. Польша прекратит признавать выданные Российской Федерацией небиометрические (пятилетние) общегражданские заграничные паспорта. Въезд в Польшу и пребывание в этой стране с такими документами будут считаться незаконными. Их обладателям необходимо заранее оформить новые биометрические (десятилетние) общегражданские заграничные паспорта", - говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года Румыния и Германия запретили россиянам въезд по необиометрическим паспортам. Консульство России в Констанце (Румыния) сообщило о случаях отказа во въезде по этой причине.

Российские загранпаспорта старого образца среди стран Евросоюза не признают также Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.

Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океане

Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

 Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

Франция присоединится к военным учениям Дании в Гренландии

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

 Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

 Глава МИД Ирана призвал США к переговорам

Иран закрыл свое воздушное пространство
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8143 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 13 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 40 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });