Белгородские власти сообщили о 97 атаках на регион за сутки

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Белгородская область была за сутки атакована 97 раз, есть погибший и пострадавшие, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Удары были нанесены по Белгороду и 14 округам. Было проведено семь обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня и 18 сбросов взрывных устройств с БПЛА. За сутки над регионом были сбиты и подавлены 216 беспилотников.

В результате атак погиб мирный житель, ранены еще пятеро. Двое остаются в больнцах, один из них находится в тяжелом состоянии.