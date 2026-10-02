В Донецке в результате атаки БПЛА пострадали восемь сотрудников МЧС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Донецке восемь сотрудников МЧС, тушившие пожар после удара беспилотника, были ранены в результате повторных атак, сообщило управление МЧС по Донецкой Народной Республике.

Они тушили пожар в частном секторе в Куйбышевском районе, обстановку осложняли повторные налеты БПЛА.

Двое пострадавших спасателей "находятся под наблюдением врачей, еще шестеро - проходят амбулаторное лечение". Повреждены две пожарные автоцистерны.