Йеменские военные заявили, что хуситы потеряли более 1,5 тыс. бойцов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Йеменские правительственные силы заявили, что за последние 24 часа нанесли 474 удара по позициям "Ансар Аллах" (хуситов), убиты или ранены 1 540 вражеских бойцов движения, передает телеканал "Аль-Джазира".

В частности, военные заявили о 71 ударе по живой силе и транспорту хуситов в провинции Таиз на юго-западе страны, где продолжаются бои. Город Таиз - третий по величине в Йемене - находится на перекрестке важнейших дорог.

В то же время арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией перехватила три баллистические ракеты, которые были нацелены на южные районы королевства.

Тем временем Всемирная продовольственная программа (WFP) сообщила, что более 18,2 млн жителей страны испытывают проблемы с получением продовольствия. Так, 74% домохозяйств в контролируемых правительством районах сталкиваются с нехваткой еды. В WFP отметили, что пытаются снабжать помощью 1,5 млн жителей страны, но ей не хватает финансирования. При этом Йемену приходится завозить более 90% продовольствия из-за рубежа.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти. Ранее "Ансар Аллах" провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу.