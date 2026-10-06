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Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Общий импорт новых и подержанных легковых автомобилей в Россию в сентябре продолжил помесячное снижение, сократившись на 15,1%, по данным "Автостата", озвученных на организованном агентством форуме CarX 2026.

Снижение показателя в годовом выражении составило 16,6%.

В частности, в сентябре в страну ввезли 32,6 тысячи новых легковых автомобилей, что на 3% ниже результата аналогичного периода прошлого года. При этом по сравнению с августом, когда импорт был на уровне 37,7 тысячи штук, снижение составило 13,5%.

Автомобилей с пробегом за сентябрь в Россию было доставлено 35,8 тысячи - на 26% меньше, чем в сентябре 2025 года. Снижение к августу, в котором было ввезено 42,9 тысячи пробеговых машин, составило 16,6%.

"Мы видим, что второй месяц подряд падает импорт в Россию как по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом. При этом по итогам девяти месяцев импорт новых автомобилей вырос на 25%, до 301 тысячи штук. По автомобилям с пробегом за девять месяцев мы видим небольшой рост - на 4%, до 334,3 тысячи единиц. Лидером среди моделей новых автомобилей является Mazda CX-5. Среди брендов наиболее популярным является Geely. По автомобилям с пробегом лидирует Toyota и модель Toyota Corolla", - сообщил на сессии форума руководитель стратегических проектов "Автостата" Дмитрий Ярыгин.

Он отметил, что в сентябре объем импорта электромобилей был рекордным и составил около 3 тысяч штук.

Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов рассказал, что лидером по поставкам новых машин в Россию остается Китай, пробеговых - Япония.

"По новым автомобилям доля Китая - почти 71%. Ну, и достаточно большие объемы (18%) по-прежнему идут через Киргизию. Понятно, что там могут быть вопросы к документальному оформлению. Тем не менее параллельный импорт - значимая часть в импорте новых автомобилей", - признал Удалов.

"По "пробегу", наверное, неудивительно - Япония продолжает иметь большой объем в импорте, 58%. Это в основном праворульные автомобили, которые продолжают завозить. Также мы видим, что продолжает расти Китай. Начав с доли примерно в 3-4%, мы видим, что мы уже четверть всех пробеговых машин получаем из Китая. При этом Южная Корея держится на уровне около 8%, тогда как ранее она занимала более 20%, когда сюда везли машины с двигателями большого объема и большой мощности", - добавил эксперт.

Geely Mazda Toyota Автостат Китай Япония Киргизия
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