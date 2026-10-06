Космонавт Федяев вернется на Землю с МКС 8 октября

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российский космонавт Андрей Федяев, как ожидается, вернется на Землю с Международной космической станции (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX 8 октября, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

"Возвращение космонавта Роскосмоса Андрея Федяева на Землю ожидается 8 октября", - говорится в сообщении.

"Отстыковка космического корабля с нашим космонавтом на борту от МКС планируется не ранее 8:05 по восточному времени США 7 октября", - сообщили в госкорпорации.

После отстыковки корабль должен приводнится у побережья Калифорнии. "Сроки проведения операции зависят от погодных условий", - отмечается в сообщении.

В состав миссии Crew-12 входят космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено, которые находятся на МКС уже более 7,5 месяцев.

В пятницу на МКС прибыла сменная миссия Crew-13, в состав которой входят космонавт "Роскосмоса" Сергей Тетерятников, астронавты NASA Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джошуа Кутрик.