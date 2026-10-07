"Росатом" выкупил долю Шишкарева в ГК "Дело" на заемные средства

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Цена выкупа доли Сергея Шишкарева (51%) в группе компаний "Дело" в ходе реализации процедуры "русской рулетки" не поменялась, "Росатом" использовал заемные средства, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Финансовые условия сделки мы не обсуждаем. Можем подтвердить, что цена соответствует условиям, установленным при запуске предусмотренной соглашением процедуры, и в ходе ее реализации не менялась, - сообщил "Росатом". - Для реализации выкупа были использованы заемные средства".

"Росатом" и Шишкарев 7 октября подтвердили, что госкорпорация закрыла сделку по выкупу 51% Шишкарева в группе "Дело".

"С этого момента мы начинаем окончательную консолидацию всех логистических активов "Росатома", результатом которой станет создание крупнейшей национальной компании в сфере логистики", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Росатом" в феврале заявил, что на фоне разногласий с Шишкаревым запускает процедуру предложения о взаимном выкупе ("русской рулетки") в группе компаний "Дело". По условиям "русской рулетки" цена выкупа "Росатомом" доли Шишкарева (51%) была определена в 77 млрд рублей. "Росатом", владевший 49% ГК "Дело", в среду закрыл сделку в рамках механизма "русской рулетки" по выкупу доли Шишкарева.