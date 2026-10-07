В Сочи продлили запрет купаться в море

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В Сочи Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) запретила купание в Черном море из-за последствий атаки безэкипажных катеров на нефтяной танкер, сообщил мэр Андрей Прошунин.

"По решению КЧС на сочинских пляжах сохраняются введенные ограничения на купание. Городские службы находятся на прямой связи со спасательными подразделениями и всеми профильными структурами, оперативно получают информацию и принимают необходимые меры в зависимости от обстановки", - написал он в мессенджере.

"Сейчас открытое горение на танкере ликвидировано, спасательные суда продолжают дежурство. Загрязнения моря нефтяным грузом на данный момент не зафиксировано. Сам танкер дрейфует вдоль береговой линии Лазаревского района под воздействием кругового Черноморского течения", - отметил мэр Сочи.

По его словам, непрерывно ведется мониторинг акватории и всей береговой линии, организован постоянный контроль качества морской воды и атмосферного воздуха. Исследования не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, сообщил Прошунин.

Он подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле городского оперативного штаба и попросил горожан и гостей курорта "сохранять спокойствие, соблюдать установленные ограничения и доверять только проверенной информации".

Вечером 6 октября в Черном море после атаки загорелся танкер "Афрамакс Рио" с грузом нефти. Экипаж спасли.