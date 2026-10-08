Роспотребнадзор направил в ВОЗ полную информацию о ситуации в Иркутской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор своевременно представил во Всемирную организацию здравоохранения полную и исчерпывающую информацию об оценке ситуации и проведенных мероприятиях в Иркутской области, сообщило ведомство.

"Роспотребнадзором, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП), своевременно представлена в ВОЗ полная и исчерпывающая информация об оценке ситуации и проведенных мероприятиях, подтверждающая отсутствие рисков для здоровья населения", - говорится в сообщении.

На основании этой информации ВОЗ подтвердила отсутствие рисков чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, напомнили в Роспотребнадзоре.

В рамках ММСП в двустороннем порядке информация была направлено в адрес 14 стран-участниц ВОЗ, приславших запросы.

"Специалисты, организовывавшие и проводившие профилактические мероприятия, работали в условиях беспрецедентного информационного давления, распространения фейковой и недостоверной информации через социальные сети, а прежде всего зарубежных стран. Коллеги проявили выдержку, профессионализм и завершили полный комплекс мероприятий в максимально короткие сроки", - добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор также выразил благодарность за поступившие из разных стран предложения помощи.

Россия имеет современное, строгое санитарное законодательство, обладает всеми возможными ресурсами и опытом для оперативного реагирования на угрозы распространения опасных инфекционных болезней, заверило ведомство.

"Отмечаем, что двустороннее сотрудничество с рядом стран в этой сфере не осуществляется уже более 10 лет. Наиболее предпочтительным и важным является возобновление двустороннего и укрепление многостороннего сотрудничества по линии профильных ведомств для противодействия угрозам распространения инфекционных болезней в мире", - подчеркнули в ведомстве.

Восстановление и развитие такого сотрудничества снизит риск возникновения угроз региональной и глобальной биологической безопасности. "Это и есть настоящая помощь друг другу", - добавили в Роспотребнадзоре.