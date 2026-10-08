Поиск

Роспотребнадзор направил в ВОЗ полную информацию о ситуации в Иркутской области

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор своевременно представил во Всемирную организацию здравоохранения полную и исчерпывающую информацию об оценке ситуации и проведенных мероприятиях в Иркутской области, сообщило ведомство.

"Роспотребнадзором, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (ММСП), своевременно представлена в ВОЗ полная и исчерпывающая информация об оценке ситуации и проведенных мероприятиях, подтверждающая отсутствие рисков для здоровья населения", - говорится в сообщении.

На основании этой информации ВОЗ подтвердила отсутствие рисков чрезвычайной ситуации санитарно-эпидемиологического характера, напомнили в Роспотребнадзоре.

В рамках ММСП в двустороннем порядке информация была направлено в адрес 14 стран-участниц ВОЗ, приславших запросы.

"Специалисты, организовывавшие и проводившие профилактические мероприятия, работали в условиях беспрецедентного информационного давления, распространения фейковой и недостоверной информации через социальные сети, а прежде всего зарубежных стран. Коллеги проявили выдержку, профессионализм и завершили полный комплекс мероприятий в максимально короткие сроки", - добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор также выразил благодарность за поступившие из разных стран предложения помощи.

Россия имеет современное, строгое санитарное законодательство, обладает всеми возможными ресурсами и опытом для оперативного реагирования на угрозы распространения опасных инфекционных болезней, заверило ведомство.

"Отмечаем, что двустороннее сотрудничество с рядом стран в этой сфере не осуществляется уже более 10 лет. Наиболее предпочтительным и важным является возобновление двустороннего и укрепление многостороннего сотрудничества по линии профильных ведомств для противодействия угрозам распространения инфекционных болезней в мире", - подчеркнули в ведомстве.

Восстановление и развитие такого сотрудничества снизит риск возникновения угроз региональной и глобальной биологической безопасности. "Это и есть настоящая помощь друг другу", - добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Иркутск ВОЗ Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Крупнейшие экспортеры в сентябре сократили продажу валюты до нового минимума

Роскомнадзор разберется с фейками об эпидемиологической ситуации в Иркутской области

 Роскомнадзор разберется с фейками об эпидемиологической ситуации в Иркутской области

Рынок акций РФ в четверг просел к 2310п по индексу МосБиржи

Роспотребнадзор заявил, что в Иркутской области нет угроз здоровью населения

В ЦБ сомневаются, что бюджет может позволить себе допстимулы для рынка акционерного капитала

"Яндекс" пока не может подтвердить возможность восстановления ЦОДа в Сасове

"Интерфакс" представил на Digital Innopolis Days подход к созданию надежных ИИ-агентов

Гражданка Белоруссии тяжело ранена в ходе атаки БПЛА в Брянской области

Минцифры выступает за сохранение всех малых операторов связи
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12176 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 110 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3858 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 4 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов