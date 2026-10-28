МИД РФ соболезнует в связи с железнодорожной катастрофой в Испании

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также родным и близким многочисленных жертв столкновения двух скоростных пассажирских поездов в провинции Толедо, сообщает МИД РФ.

"Российская сторона передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

Катастрофа произошла в среду неподалеку от станции Урда (провинция Толедо в автономном сообществе Кастилия-Ла Манча). Два поезда столкнулись, после чего несколько вагонов рухнули с насыпи. Погибли не менее 68 человек, десятки пострадали.

Премьер Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур.

Министр транспорта Оскар Пуэнте сообщил, что причиной столкновения стал сбой в системе железнодорожной сигнализации. Система дала сигнал к остановке поездов, однако через некоторое время одному из поездов по ошибке поступил сигнал к возобновлению движения.