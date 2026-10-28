В Испании объявили национальный траур в связи с железнодорожной катастрофой

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур из-за столкновения двух поездов в провинции Толедо, при котором погибли не менее 68 человек, сообщают в среду европейские СМИ.

"Вся Испания скорбит", - сказал он в городе Урда, ближайшем к месту трагедии.

В память о жертвах в среду в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому) в Толедо пройдет минута молчания.

Министр транспорта Оскар Пуэнте сообщил, что причиной столкновения стал сбой в системе железнодорожной сигнализации. Система дала сигнал к остановке поездов, однако через некоторое время одному из поездов по ошибке поступил сигнал к возобновлению движения.