"Роскосмос" поддержал идею создания общего модуля на РОС для стран Африки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев одобрил идею создания общего модуля для африканских стран в составе будущей Российской орбитальной станции.

"Мне кажется, здесь прозвучали очень интересные предложения: давайте создадим общий модуль на станции, давайте создавать совместно научную аппаратуру", - сказал он на сессии "Космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения Африки" на форуме "Россия - Африка".

По его словам, такие программы повлекли бы за собой развитие сотрудничества внутри Африканского континента, "разные страны должны были бы работать сообща, чтобы создавать и эксплуатировать сложную аппаратуру".

28 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация подготовила и направила предложения Африканскому космическому агентству о развитии сотрудничества.

Баканов сообщил, что "Роскосмос" предложил свои услуги по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный, а также проведение совместных научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС, "а в перспективе на РОС, включая подготовку кандидатов в космонавты".

22 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании между "Роскосмосом" и АфКА о сотрудничестве в космической сфере.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену Международной космической станции. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.