Поиск

"Роскосмос" поддержал идею создания общего модуля на РОС для стран Африки

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Заместитель гендиректора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев одобрил идею создания общего модуля для африканских стран в составе будущей Российской орбитальной станции.

"Мне кажется, здесь прозвучали очень интересные предложения: давайте создадим общий модуль на станции, давайте создавать совместно научную аппаратуру", - сказал он на сессии "Космические технологии для ускорения развития экономики и повышения уровня жизни населения Африки" на форуме "Россия - Африка".

По его словам, такие программы повлекли бы за собой развитие сотрудничества внутри Африканского континента, "разные страны должны были бы работать сообща, чтобы создавать и эксплуатировать сложную аппаратуру".

28 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что госкорпорация подготовила и направила предложения Африканскому космическому агентству о развитии сотрудничества.

Баканов сообщил, что "Роскосмос" предложил свои услуги по запуску космических аппаратов с космодромов Байконур и Восточный, а также проведение совместных научных исследований и экспериментов на российском сегменте МКС, "а в перспективе на РОС, включая подготовку кандидатов в космонавты".

22 апреля был подписан меморандум о взаимопонимании между "Роскосмосом" и АфКА о сотрудничестве в космической сфере.

Россия занимается созданием новой национальной станции, которая придет на смену Международной космической станции. Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.

Африка МКС Роскосмос Сергей Крикалев АфКА РОС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Прекратившая полеты AirBridgeCargo может заняться сдачей в аренду авиадвигателей

Советник президента РФ сообщила о разработке национального подхода к цвету года

Запрет на вылов воблы в Волге и Каспийском море могут смягчить в 2030 г.

Мариуполь и прилегающие районы обесточены из-за аварии

Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

 Силуанов сказал, что индексация в ЖКХ отражается и на расходах бюджета

Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

 Путин обвинил страны Запада в "разрушении ливийской государственности"

Россия обсуждала с Египтом размещение там производства беспилотных авиасистем
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12645 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 126 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3997 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов