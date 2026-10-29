Ушаков отметил, что Путин по просьбе Стубба и Стёре озвучил им первопричины украинского конфликта

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре по их просьбе озвучил лидерам первопричину конфликта на Украине, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа", - сказал Ушаков в интервью "Первому каналу".

Так он ответил на вопрос о том, как строился разговор российского президента с лидерами Норвегии и Финляндии, а также о чем и в каком контексте шел разговор об Украине.

Ушаков утвердительно ответил на уточняющий вопрос о том, что разговор вёлся о времени с 2014 года, а не со Средневековья, как писали зарубежные СМИ.