Начальник центра подготовки МВД по Коми арестован по делу о пожаре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу начальника центра профессиональной подготовки МВД по Коми, где в результате инцидента пострадали более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.п. "в", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что к настоящему времени потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 человек.

Как сообщалось, днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.

Пострадали свыше 20 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице от ожогов и отравления угарным газом.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В отношении начальника центра возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, он разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.