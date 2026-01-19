Поиск

Начальник центра подготовки МВД по Коми арестован по делу о пожаре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу начальника центра профессиональной подготовки МВД по Коми, где в результате инцидента пострадали более 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия и в отношении начальника Центра профессиональной подготовки регионального МВД, обвиняемого в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п.п. "в", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что к настоящему времени потерпевшими по уголовному делу признаны более 30 человек.

Как сообщалось, днем 15 января во время учебных занятий загорелась крыша в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара составила свыше 300 кв. м.

Пострадали свыше 20 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице от ожогов и отравления угарным газом.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

В отношении начальника центра возбуждено дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, он разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы.

Преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.

СКР Коми МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

 Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

Губернатор Кузбасса потребовал пересмотреть систему дородового контроля

Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

 Путин получил приглашение от США войти в состав Совета мира по Газе

"Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

 "Цемрос" закрыл несколько предприятий на фоне падения спроса

Сбербанк в декабре выдал ипотеку на рекордные за пять лет 613 млрд рублей

Облако плазмы от Солнца ударит по магнитосфере Земли в середине дня вторника

Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

 Свердловский экс-замминистра энергетики Гайда объявлен в федеральный розыск

Российские военные уничтожили за ночь 92 дрона ВСУ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });