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Из больницы выписали последнего пострадавшего при январском взрыве в центре МВД в Коми

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Все пострадавшие в результате январского взрыва пожара в центре профподготовки МВД по Коми завершили лечение в стационарах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Последним выписался пациент московского центра хирургии имени Вишневского, который поступил туда 17 января в крайне тяжелом состоянии.

Днем 15 января во время занятий произошел взрыв и пожар в центре профессиональной подготовки МВД по Коми в Сыктывкаре. Площадь пожара превысила 300 кв. м, горела крыша. Пострадали более 20 человек. Трое из них позже умерли в больницах.

Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности (статья .293 УК).

В отношении начальника центра возбуждено дело по п."в" ч.3 ст.286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). По версии следствия, он разрешил обратившимся к нему лицам проведение семинарского занятия в помещении актового зала, зная, что там проводятся ремонтные работы и находятся легковоспламеняющиеся и строительные материалы. Начальник центра заключен под стражу.

Преподаватель центра, который тоже стал фигурантом дела о превышении полномочий, находится под домашним арестом. По версии следствия, он во время планового учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошли хлопок и пожар.

Коми Сыктывкар МВД
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