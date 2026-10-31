Президент Финляндии оценил телефонный разговор с Путиным как полезный

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб оценил как "полезный" состоявшийся у него и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Стубб счел этот разговор "полезным, поскольку у него и премьер-министра Норвегии была возможность спросить Путина, как Россия намерена действовать в Абу-Даби".

"Нам удалось провести совершенно обычный и очень конкретный разговор... Впервые мы получили прямую информацию о взгляде российского президента на военную ситуацию", - сказал он в субботу финскому телерадиовещанию Yle.

Стубб высказал мнение, что разговор может подвергнуться критике со стороны западных государств. Однако он подчеркнул, что Финляндия не отходит от общей политики Европейского союза и не беспокоится о трещине в единстве Европы или северных стран.

По словам Стубба, сейчас существуют определённые тонкие различия в политике Европы и США по отношению к России и Украине. В качестве примера Стубб отметил, что политика санкций Европы против России значительно строже, чем политика США.

"Соединённые Штаты выступали в роли мирного посредника и посланника между Россией и Украиной, недавно подписав дизельное соглашение с Россией, среди прочего. В ЕС это было бы исключено", - заявил президент.

"Здесь я хочу подчеркнуть, что Финляндия не выступает в роли посредника, а на 100% поддерживает Украину. Мы также передали это президенту Путину", - сообщил Стубб.

"Возможно, главный вопрос нашей внешней политики - соответствует ли внешняя политика США в отношении России и Украины, например, интересам Финляндии? Если ответ на это - "не обязательно", то нам нужно подумать, что делать. В этом смысле и этот разговор состоялся вовремя", - считает Стубб.