Три человека ранены при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали, а также повреждены предприятие, коммерческий и социальные объекты в ходе украинских атак в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в воскресенье.

"В Грайворонском округе на автодороге Грайворон - Масычево - Головчино в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Женщина и мужчина с осколочными ранениями доставлены в Грайворонскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи женщина будет переведена в Белгородскую областную клиническую больницу, мужчина продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено.

Также в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина в Шебекино. Он доставлен больницу. После оказания медицинской помощи пациент продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство сгорело.

В результате очередных атак дронов в городе повреждены предприятие и три многоквартирных дома.

В селе Новостроевка-Первая беспилотник ударил по коммерческому объекту - повреждены кровля, фасад, остекление и двери.

Также в селе Борки Валуйского округа из-за детонации четырех FPV-дронов повреждены социальный объект и два автомобиля.

Помимо этого, по данным оперштаба, в поселке Красная Яруга Краснояружского округа два дрона атаковали административное здание - повреждены остекление, фасад и внутренняя отделка. Еще один БПЛА нанес повреждения многоквартирному дому.