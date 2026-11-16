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Омбудсмены РФ и Украины ведут переговоры в преддверии обмена и гуммиссии в Константиновке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантатова сообщила о переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом о крупном обмене военнопленными и гуманитарной миссии в Константиновке.

"Мы регулярно на связи с Дмитрием Валерьевичем (Лубинцом), у нас готовится большой обмен, о чем анонсировалось, все детали - когда пройдут договоренности", - сказала Лантратова, отвечая на вопрос "Интерфакса", началась ли подготовка гуманитарной миссии в Константиновке.

"Все вещи будут рассказаны, когда пройдут официальные переговоры, пока мне не о чем сказать", - отметила она на уточняющий вопрос о том, затрагивается ли тема Константиновки на этих переговорах.

Она подчеркнула, что "это очень тонкие вопросы, за которыми стоят судьбы людей".

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил перенести успешный опыт решения гуманитарного вопроса в Алешках на ситуацию в Константиновке. Он предложил пригласить туда представителей прессы, а также дать соответствующие поручения уполномоченным по правам человека с обеих сторон.

"В любом случае, мы приглашаем американскую прессу, международную, европейскую, украинскую, российскую, представителей по правам человека с обеих сторон для того, чтобы вывезти из этого населенного пункта остающиеся там сотни мирных граждан", - сказал президент РФ.

Константиновка Яна Лантатова Украина Дмитрий Лубинец
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