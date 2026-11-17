В Уфе школьник получил 2,5 года колонии за инсценировку нападения

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Уфы приговорил 16-летнего школьника к 2,5 годам воспитательной колонии за инсценировку вооруженного нападения на школу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Суд установил, что в феврале 2026 года он, учась в девятом классе, принес в школу пневматическое ружье, полимерные пули, самодельные петарды, зажигалку, нож и ножницы. Скрыв лицо маской, он поднялся в свой класс и под видом вооруженного нападения нарушил общественный порядок. Подросток перемещался по коридорам, создавая панику, и снимал происходящее на телефон для публикации в соцсетях.

Одноклассники и учителя восприняли его действия как реальную угрозу, заперлись в кабинетах, а затем покинули здание школы.

Противоправные действия обвиняемого пресекли тогда полицейские.