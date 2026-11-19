В Северском районе Кубани после атаки БПЛА повреждены 83 дома

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Северском районе Кубани после атаки БПЛА 18 ноября специальная комиссия по оценке ущерба зафиксировала повреждения 78 частных и 5 многоквартирных домов, сообщил оперштаб региона.

"В поселке Ильском повреждены 21 частный дом, в станице Новодмитриевской - 12. В поселке Афипском - 45 частных и 5 многоквартирных домов. Среди основных повреждений: разбитые окна, кровли и фасады зданий, в нескольких случаях - трещины в стенах", - говорится в сообщении.

Комиссия продолжит работу в четверг 19 ноября.

Северский район подвергся атаке 18 ноября. Из-за падения обломков беспилотников горели два предприятия. Девять человек пострадали, одного человека госпитализировали. Фрагменты беспилотников упали во дворах и на улицах, повредили частные дома и коммерческие здания - окна, кровли и навесы.

По данным оперштаба, фрагменты БПЛА также обнаружили в пригороде Краснодара. Там никто не пострадал, разрушений нет.