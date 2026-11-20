Инвестсбор для реконструкции аэродромов распространят на региональные концессии и "гринфилды"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Механизм взимания инфраструктурных сборов с авиакомпаний для финансирования реконструкции аэродромов, которую проводят по концессионным соглашениям, может быть распространен на региональные проекты концессий, а также так называемые "гринфилды" - те аэропорты, которые планируется строить "с нуля".

Об этом на сессии по развитию аэродромной инфраструктуры "Транспорт России" сообщила врио главы Росавиации Наталья Андрианова.

По действующему законодательству, механизм инфраструктурных сборов (или инвестсборов) может применяться в проектах концессий, где концендентом выступает государство в лице Росавиации. При этом есть ряд проектов, где концендентом является регион.

"Сейчас мы обсуждаем возможность распространения инфраструктурного сбора на региональные концессии", - сказала Андрианова.

"Помимо региональных концессий также донастраивается механизм для аэропортов "гринфилд", то есть на новом месте. Сейчас изменения предполагают, что аэродром уже существует и функционирует, а под "гринфилды" надо чуть-чуть подумать, поменять законодательство", - объяснила она, напомнив, что к таким проектам относятся "Омск-Фёдоровка" и "Архыз", которые реализует холдинг "Аэропорты регионов".

Всего до 2030 года с использованием механизма концессии планируется заключить 14 соглашений по реконструкции аэродромов, отметила Андрианова.

Ранее авиавласти анонсировали более масштабные планы - по 28 аэродромам. Как говорил в мае 2025 года тогдашний глава Росавиации Дмитрий Ядров (сейчас возглавляет Минтранс), всего для таких проектов планируется привлечь более 124 млрд рублей внебюджетного финансирования, что составляет 45% от общей стоимости работ. В конечном итоге, пояснял он, реконструкция будет профинансирована за счет повышения стоимости авиабилетов, при этом тарифная нагрузка на одного пассажира в среднем составит 150 рублей, что подтверждено ВЭБом и Сбером - оператором "Фабрики проектного финансирования" и его партнером в аэропортовых проектах.