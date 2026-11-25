Москва отвергла обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский посол в Польше Георгий Михно отверг обвинения Варшавы в нарушении воздушного пространства "как безосновательные, голословные и не подкрепленные доказательствами", заявили в посольстве России в Польше.

"С российской стороны было подчеркнуто, что мы считаем абсолютно неприемлемой практику, при которой обвинения в адрес России - суверенного государства - выдвигаются на основе предвзятых соображений политической конъюнктуры с заранее назначенным виновником", - сообщила дипмиссия

"Особое возмущение вызывает характер сопровождающей данные инциденты публичной риторики, которая выдержана в откровенно русофобском ключе и не оставляет сомнений в том, что ее целью является дальнейшее нагнетание антироссийских настроений в Польше и сознательное ухудшение российско-польских отношений", - подчеркнули в посольств.

Михно 24 ноября вызвали в МИД Польши в связи с инцидентом с нарушившими польское воздушное пространство ракетами.

20 ноября глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о нарушении воздушного пространства страны тремя объектами. Предварительно, один из них был идентифицирован как ракета Х-101, еще два - не идентифицированная ракета и реактивный беспилотник. По словам министра, в результате этих инцидентов никто не пострадал, также нет информации о повреждениях инфраструктуры. Позже министр юстиции Польши Вальдемар Журек заявил, что все три объекта - ракеты Х-101.