На время следствия приостановлено членство Андрея Чибиса в "Единой России"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Членство экс-губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в "Единой России" приостановлено на время следствия, сообщила "Интерфаксу" руководитель регионального исполнительного комитета партии Эвелина Макарова.

"Членство в партии прекращается только после вынесения обвинительного приговора", - сказала она.

Обязанности секретаря регионального отделения партии вместо Чибиса исполняет спикер Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

Чибис был задержан 23 ноября, а 25 ноября - арестован на два месяца по подозрению в хищении и растрате бюджетных средств, а также в незаконных валютных операциях. Вечером 25 ноября президент Владимир Путин своим указом досрочно отправил Чибиса в отставку.