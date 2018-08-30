Избитый в колонии Макаров после выхода на свободу пробудет три года под надзором

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля в четверг удовлетворил иск колонии №8 о введении административного надзора за осужденным Евгением Макаровым после освобождения.

Ранее для Макарова, избитого сотрудниками ярославской колонии №1, запросили три года надзора после выхода на свободу.

"Просим назначить административный надзор сроком на три года с рядом ограничений. Запретом посещения и участия в массовых мероприятиях и запрет пребывания на улице после 22:00. Явка два раза в месяц", - заявил представитель административного истца.

Согласно заявлению, у Макарова 142 нарушения режима, в колонии он не работал и не обучается, поощрений не имеет, характеризуется крайне отрицательно.

В свою очередь, адвокат Макарова Яков Ионцев отметил, что заключенный не сможет находиться в одном месте и соблюдать ограничение по пребыванию на улице после 22:00, так как пребывает под государственной защитой. "Большая часть взысканий была в ИК-1. Что касается колонии, то около 15 ее сотрудников находятся под стражей и подозреваются в совершении преступления в отношении Макарова. Сам Макаров может быть подвергнут преследованию и, находясь под государственной защитой, не сможет соблюдать ряд требований", - заявил Ионцев.

Сам Макаров выразил несогласие с большинством взысканий в свой адрес. "Большая часть нарушений надумана", - заявил он в суде.

Месяц назад "Новая газета" опубликовала видеозапись избиения Макарова в ярославской колонии в июне 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс.

По возбужденному уголовному делу о превышении полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ) в Ярославле арестованы 12 человек, в том числе замначальника ИК-1 по воспитательной работе, само расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Макаров, который сейчас отбывает наказание в ярославской ИК-8, признан потерпевшим по делу и находится под государственной защитой.

Позднее фонд "Общественный вердикт" и "Новая газета" распространили еще один ролик с избиениями заключенных в ИК-1. На этом видео сотрудники колонии, среди которых есть и те, кто фигурировал на первой записи, выстраиваются вдоль стен, избивая проходящих мимо заключенных руками и дубинками и оскорбляя их.

По данным "Новой газеты", видео снято примерно в декабре 2016 года. После публикации нового видео СКР возбудил еще одно дело о превышении должностных полномочий, по нему были арестованы еще два сотрудника колонии.