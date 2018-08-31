В Кремле не исключили присутствие Путина на похоронах Кобзона

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин приедет на похороны певца Иосифа Кобзона, но отметил, что пока не располагает точной информацией на этот счет.

"Я не могу этого исключать, но мне пока точно не известно о решении президента", - сказал Песков.

Прощание с Иосифом Кобзоном состоится в воскресенье, 2 сентября, в 10:00 в Концертном зале им. П.И.Чайковского, сообщили журналистам в аппарате Госдумы ранее в пятницу.

"Похоронен Иосиф Кобзон будет в Москве на Востряковском кладбище", - сообщили в аппарате Государственной Думы.

Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.