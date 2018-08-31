Пять человек госпитализированы после взрыва на заводе в Дзержинске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате хлопка на заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов.

"Известно о пяти пострадавших в результате инцидента в Дзержинске, четверо - в больнице Дзержинска, одну женщину 1984 года рождения везут к нам, в Университетскую клинику ожогового центра", - сказал Никонов.

Он уточнил, что женщина находится в состоянии ожогового шока. "У нее 80 % ожогов тела", - добавил Никонов.

Утром 31 августа на территории завода имени Свердлова во время производства взрывчатки произошел взрыв в здании утилизации мин. В оперативном штабе на месте ЧС "Интерфаксу" сообщали, что "из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела". Сообщалось, что еще троих рабочих найти не удалось.

ФКП "Завод им.Я.М.Свердлова" (Дзержинск, Нижегородская область) - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.