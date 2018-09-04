Прокуратура проверит жалобы моряков с задержанного в Южной Корее танкера "Палладий"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Приморская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав российских моряков с задержанного в южнокорейском порту Пусан танкера "Палладий".

"Проверка проводится по сообщениям о невыплате зарплаты членам экипажа "Палладия", также проверяются условия быта моряков, есть ли у них необходимый запасы воды, продовольствия", - сообщил агентству "Интерфакс" заместитель Приморского транспортного прокурора Дмитрий Бородкин.

Прокуратура готова обратиться в суд в интересах моряков, образцы заявлений уже переданы членам экипажа.

"После поступления заполненных заявлений прокуратура будет решать вопрос о подаче иска в суд, чтобы добиться от судовладельца погашения долгов по зарплате и репатриации моряков. Рассматриваются все варианты, чтобы вернуть людей на родину", - добавил Бородкин.

Пока заявлений от членов экипажа "Палладия" не поступало.

На прошлой неделе Береговая охрана Республики Корея задержала российское судно "Палладий" с 15 моряками на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан. Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. В настоящее время задержаны капитан, судовладелец, боцман. Остальным членам экипажа "Палладия" запрещено сходить на берег.

На встрече с российским консулом моряки сообщали, что они хотят как можно быстрее вернуться в РФ, а также о том, что имеется долг по зарплате за июль-август .