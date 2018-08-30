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Запасов на задержанном в Южной Корее российском танкере осталось на четыре-пять дней

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Российские моряки с задержанного Береговой охраной Республики Корея в южнокорейском порту Пусан танкера "Палладий" сообщили, что топлива и продуктов на судне хватит лишь на несколько дней.

"Оставшиеся на борту "Палладий" 11 моряков сообщают, что они до сих пор не подключены к береговому электропитанию. Продуктов, воды и топлива у них на четыре-пять дней. Экипажу запрещен сход на берег. В среду моряки встретились с российским консулом, рассказали о сложившейся ситуации, сообщили, что они хотят как можно быстрее вернуться в РФ, а также о том, что имеется долг по зарплате за июль-август", - сообщил агентству "Интерфакс" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Он добавил, что, по информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.

"По информации одного их членов экипажа, 24 августа суд в Пусане принял решение временно арестовать до полного погашения долга в сумме около $134 тыс. В этот же день этот же суд принял решение передать судно корейской фирме на хранение до погашения долга. В это время судно укрывалось от шторма вне порта Пусан. Когда судовладелец узнал, что танкер передали на хранение корейской фирме до погашения долга, а долг, вероятно, ему нечем было отдавать, он решил самовольно уйти из порта", - сказал Суханов.

Также у судовладельца имеется долг за загрязнение топливом морской акватории в Пусане.

После того как береговая охрана задержала танкер и приконвоировала судно в Пусан, в изолятор временного содержания были доставлены капитан, судовладелец, старший механик и боцман.

"Возможно, после завершения судебного разбирательства, будет решен вопрос о возвращении моряков домой", - добавил председатель ДВРО РПСМ.

Как сообщалось, российское судно "Палладий", на борту которого находились 15 российских членов экипажа, покинуло Пусан без оформления отхода. Береговая охрана потребовала, чтобы танкер вернулся в порт, однако экипаж не подчинился. На борт "Палладия" из вертолета высадился десант, несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Российский танкер задержала береговая охрана Южной Кореи.

Вице-консул генконсульства РФ в Пусане Евгений Евдокимов ранее сообщил "Интерфаксу", что вопрос о репатриации моряков находится в проработке. Российские дипломаты "находятся в постоянном контакте с южнокорейскими властями по ситуации с задержанным российским судном и моряками".

В июне российское судно "Палладий" компании "Дальтранс" было задержано портовыми властями в Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. руб. По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена. В августе пять членов экипажа российского судна "Палладий", находящегося на ремонте в Пусане, обратились в ДВРО РПСМ с просьбой помочь им вернуться на родину.

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Теги: Россия, Южная Корея

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