"Деловая Россия" предложила административное наказание за увольнение накануне пенсии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Общероссийская общественная организация "Деловая Россия" предлагает вместо уголовной ответственности работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста предусматривать административные меры,.

Соответствующие предложения в ближайшие дни будут представлены в правительство и в Минтруд, сообщил глава организации Алексей Репик. "Мы будем, безусловно, говорить о необходимости замещения уголовной ответственности административной. Мы считаем, что вся логика предложений об уголовной ответственности имеет отношение только к тем, кто многократно, злостно пытается делать это (увольнять сотрудников предпенсионного возраста - ИФ). Я не вижу, кто из нашего круга делает это просто из подлости человеческой, или из вредности", - заявил Репик в понедельник журналистам.

"Мы считаем, что основной риск для тех самых граждан, которых внезапно как бы могли бы уволить, это риск для государства, что ему придется содержать данных высвободившихся граждан, оплачивая им соответствующие пособия. Очень легко все посчитать, перевести в цифру и уйти от режима уголовной ответственности, и перевести его в режим материальной ответственности (работодателя) перед своим сотрудником", - сказал он.

"Мы отправим предложения в министерство труда, в правительство, направим в администрацию. Я думаю, что это случится завтра-послезавтра", - сообщил Репик.

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Законопроект о пенсионный реформе принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Президент РФ предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034 году.