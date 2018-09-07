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"Роскосмос" получит почти миллиард рублей на страхование космических пусков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российское правительство выделило 980,8 млн рублей госкорпорации "Роскосмос" на оплату страхования запусков и испытаний космических аппаратов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно документу, опубликованному в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, из федерального бюджета выделено 980 млн 800 тысяч рублей на финансовое обеспечение в 2018 году "страхования рисков и ответственности при запусках и летных испытаниях космических аппаратов".

В последние годы в РФ принято страховать возможные риски при запуске космических аппаратов. В частности, РКК "Энергия" до конца года рассчитывает получить страховое возмещение за утраченный первый ангольский спутник "Ангосат".

Согласно отчету корпорации за второй квартал, изменение показателей прибыли и рентабельности в 1-м полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено отсроченным получением страхового возмещения по страховому случаю, произошедшему в рамках проекта "Ангосат".

"Получение страхового возмещения в сумме примерно составляющей 7 млрд 260 млн рублей планируется до конца года", - говорится в документе.

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Angosat был выведен на орбиту ракетой "Зенит", которая стартовала с космодрома Байконур в 22:00 по Москве 26 декабря. После восьми минут штатного полета от ракеты отделился разгонный блок "Фрегат", который вывел спутник на расчетную орбиту в 06:55 по Москве 27 декабря.

Позже стало известно, что с борта спутника перестала поступать телеметрия.

РКК "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. С утра 27 декабря до вечера 28 декабря специалисты пытались установить связь с аппаратом на орбите.

Предприятие-изготовитель аппарата РКК "Энергия" сообщило, что с отказавшим спутником "Ангосат" удалось провести сеанс связи, получена новая телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме.

Космический аппарат был создан в РКК "Энергия" в интересах Анголы на основе новой служебной платформы, состоящей из компонентов российского производства, его масса составляет 1,647 тонны.

Специалисты РКК "Энергия" возлагали надежды на "оживление" спутника в апреле после входа в зону радиовидимости. Однако позднее признали его утраченным.

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Теги: Роскосмос

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