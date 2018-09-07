Титановый завод в крымском Армянске заработает после модернизации производства

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Завод по производству диоксида титана в крымском Армянске, с пересыхающего кислотонакопителя которого испаряется сернистый ангидрид, закрывать не будут, но он сможет продолжить работу только после модернизации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Есть понимание, что завод региону необходим, но только при условии, что будут соблюдаться на этот раз все федеральные нормы, связанные с выбросами вредных веществ: это касается и атмосферы, и того, что выбрасывается в бывший кислотонакопитель. Без этого предприятие работать не будет. Задача у нас - помочь заводу", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба в Армянске в пятницу.

Он призвал руководство армянского филиала "Титановых инвестиций" вместе с представителями крымского правительства подготовить к середине следующей недели "укрупненный план действий". "Изучайте свои возможности как можно более быстрого приобретения оборудования, чтобы ни один литр кислоты не попадал в водоем", - обратился Аксенов к гендиректору химзавода Андрею Акулову.

При этом Акулов сообщил на заседании, что завод планово останавливает производственный процесс, все печи перестанут "дымить" к вечеру 9 сентября.

"По плану сегодня остановлена еще одна печь (из восьми - ИФ), в работе четыре печи: одна из них будет остановлена завтра, три печи в воскресенье, примерно в 20:00. С воскресенья завод будет полностью остановлен", - заявил гендиректор химпредприятия.

"Та вода, которая сейчас используется заводом, будет напрямую идти в коллектор, и еще мы добавляем туда известковое молоко для нейтрализации кислоты кислотонакопителя", - добавил он.

Жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах в воздухе и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях, по их словам, желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова и решили остановить на две недели работу завода, который раньше назывался "Крымский титан".

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема составляет 42 квадратных километра, объем - 30 млн кубометров воды. Кислотонакопитель пересыхает из-за установившейся в нынешнем году засушливой погоды в Крыму, к концу августа в "озере" было лишь 1,6 млн тонн воды. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения проблемы испарений с отстойника химзавода: первый - проложить 10-километровую трубу и перебросить морскую воду в накопитель из Каркинитского залива, если она подойдет по химсоставу, второй - обработать поверхность технического водоема продуктом гашения извести, представляющим собой водную суспензию гидроксида кальция (известковое молоко).

Крупный химзавод в Армянске работает с 1970-х годов, является градообразующим предприятием.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа переименовала его в Ukrainian Chemical Products.

При этом в Москве в июне 2014 года зарегистрировано ООО "Титановые инвестиции". Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" в Армянске. Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании Д.Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).