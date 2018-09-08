Режим ЧС из-за паводка ввели еще в трех районах Приморья

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Приморья в субботу ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера еще в трех районах, пострадавших от паводка, сообщила пресс-служба администрации края.

"Режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявлен в Чугуевском, Тернейском и Красноармейском районах. Таким образом, в настоящий момент региональный режим ЧС действует на территории 12 муниципалитетов края", - говорится в сообщении.

Ранее режим ЧС был введен в Уссурийском городском округе, Октябрьском, Михайловском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском, Яковлевском, Ольгинском и Лазовском районах.

Остаются частично подтопленными территории 22 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Кировском, Чугуевском, Лазовском, Тернейском и Красноармейском районах. Кроме того, нет проезда в пять сел. В Лазовском районе нарушена телефонная связь с пятью населенными пунктами.

Отмечается, что на большей территории Приморья, за исключением северо-восточных районов, уровень воды в реках снижается.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств - 4, 9 тыс. человек, около 1,7 тыс. единица техники, более 130 плавсредств.

Как сообщалось, паводок в Приморье вызвали тропические тайфуны и циклон. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках, которые затопили дома и подворья, размыли дороги и мосты.