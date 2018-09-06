Российские пограничники спасли более 20 северокорейских моряков после тайфуна в Приморье

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Более 20 моряков с пострадавших от шторма северокорейских мотоботов спасли российские пограничники после тайфуна "Джеби" в Приморье.

"Экипажи пострадавших от шторма северокорейских мотоботов - 23 человека - были спасены в бухтах Неприметная и Красная скала. В ближайшее время они будут возвращены на родину", - сообщает в четверг пресс-группа погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Один из спасенных о время тайфуна рыбаков получил тяжелую травму и был доставлен в больницу. Его возвращением домой позднее займется Генеральное консульство КНДР во Владивостоке.

Также пограничники уточняют, что практически все 300 судов из КНДР и Южной Кореи, укрывшиеся от тайфуна "Джеби" в бухтах на севере Приморского края, покинули их и в сопровождении береговой охраны следуют за пределы пограничного пространства России.

Согласно нормам международного права, иностранные суда имеют право вынужденно зайти в территориальные моря, внутренние морские воды и морские порты другого государства, чтобы укрыться от непогоды.

Так, в конце августа во время прохождения тайфуна Soulik у берегов Приморья были спасены около 70 иностранных рыбаков, попавших в шторм.