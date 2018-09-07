В России

Еще в двух районах Приморья из-за паводков введен режим ЧС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еще в двух районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за паводка, вызванного тропическими тайфунами и циклоном, сообщает в пятницу пресс-служба администрации края.

Режим ЧС регионального характера введен в Ольгинском и Лазовском районах. Он продолжает действовать еще на семи территориях: Уссурийском городском округе, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском, Шкотовском, Черниговском и Яковлевском районах.

В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

В крае остаются подтопленными 14 населенных пунктов. Существуют переливы и повреждения 32 участков дорог, 36 мостов и мостовых переездов. Железнодорожное сообщение осуществляется в штатном режиме.

Отсутствует автомобильное сообщение с населенными пунктами: селами Загорное и Краснояровка в Яковлевском районе, селами Фурманово, Маргаритово, Моряк-Рыболов Ольгинского района, станцией Лимичевка Уссурийского городского округа, селами Кема, Амгу, Светлая Тернейского района. Запасы продуктов на территориях имеются.

На территории края все котельные, дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально значимые объекты функционируют в штатном режиме, за исключением детского сада № 7 Уссурийска, детского сада в селе Кокшаровка и школы в селе Ново-Михайловка Чугуевского района - временно приостановлена работа в связи с подтоплением прилегающей территории.

На большей территории края наблюдается стабилизация обстановки и понижения уровня рек, за исключением северо-восточных районов.

Как сообщалось, паводок в Приморье вызвали тропические тайфуны и циклон. В некоторых районах выпало более месячной нормы осадков. Ливни привели к резкому подъему уровня воды в реках, которые затопили дома и подворья в центральных, южных и северных районах края.

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Теги: Приморье

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