"Единоросс" Александр Моор победил на выборах главы Тюменской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Тюменской области по результатам обработки 100% протоколов лидирует врио губернатора Александр Моор, сообщается на сайте облизбиркома.

Кандидат от регионального отделения партии "Единая Россия" Моор набрал 65,86% голосов.

На втором месте Артем Зайцев (ЛДПР), набравший 12,99% голосов, на третьем Иван Левченко (КПРФ) - 12,83%, на четвертом - Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия") - 5,77%.

Явка на выборах составила 49,10%.

"Выборы в целом прошли спокойно, без нарушений", - сообщил председатель облизбиркома Игорь Халин журналистам в понедельник в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

Самая высокая явка на выборах губернатора Тюменской области зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе - 65,98%, в Ханты-Мансийском автономном округе явка составила 35,48%, в Тюменской области - 57,30%.

Александр Моор меньше всего голосов получил в ХМАО - 44,9%, в ЯНАО за него проголосовали 65,98% избирателей, в Тюменской области - 75,47%.