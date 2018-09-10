ЦИК рекомендовал провести второй тур выборов в четырех регионах 23 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - ЦИК рекомендует четырем регионам провести второй тур в четырех регионах в один день - 23 сентября.

"На данный момент говорим о четырех регионах, где состоится второй тур выборов... Рассчитываем и настоятельно рекомендуем, чтобы вторые туры в них прошли в один день - 23 сентября", - сказала Памфилова на брифинге в ЦИК в понедельник.

"С учетом применения нового механизма "Мобильный избиратель" очень важно, чтобы все наши службы успели подготовиться, чтобы у всех избирателей была возможность воспользоваться этим механизмом", - добавила Памфилова.

По ее словам, законодательство в Хакасии, Хабаровском крае и Владимирской области предполагает проведение второго тура через две недели после первого, а в Приморском крае - не позднее, чем через 21 день. Однако в ЦИК считают, что на подготовку достаточно двух недель.

ЦИК РФ планирует огласить общие итоги Единого дня голосования на заседании в пятницу, 14 сентября, предварительно в 11 часов утра, сказала Памфилова.

По итогам единого дня голосования 9 сентября вторые туры выборов глав регионов должны пройти в Приморском и Хабаровском крае, Республике Хакасии, а также во Владимирской области.