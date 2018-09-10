В Кемеровской области установлен рекорд явки по итогам единого дня голосования

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Самая высокая явка по России в единый голосования 9 сентября была зафиксирована в Кемеровской области, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Самая высокая явка у нас в Кемеровской области - 66,41%", - сказала Памфилова на брифинге в понедельник.

По ее словам, по сравнению с последними выборами, явка увеличилась в семи регионах: в Республике Хакасия, Алтайском и Хабаровском краях, Владимирской, Магаданской, Московской и Кемеровской областях.

Как сообщалось, по итогам обработки 100% голосов на выборах губернатора Кемеровской области победил врио главы региона Сергей Цивилев с результатом 81,29% (1 084 392 голоса).