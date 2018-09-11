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Володин поручил подготовить поправки в пенсионный законопроект до 24 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства должна обсудить пакет пенсионных законопроектов и внести в нижнюю палату улучшающие их поправки до 24 сентября, заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Завтра состоится очередное заседание рабочей группы, созданной по итогам парламентско-общественных слушаний, которые мы провели 21 августа. Задача рабочей группы - во взаимодействии с правительством, экспертным и деловыми сообществами, профсоюзами проанализировать и обобщить поправки к законопроектам и внести нам предложения, которые бы улучшали закон. При этом мы с вами понимаем, что срок внесения поправок ограничен 24 сентября", - сказал Володин, открывая осеннюю сессию Госдумы.

Он отметил, что внесенные на прошлой неделе президентом законодательные инициативы, по мнению всех участников рабочей группы, существенно улучшают закон, делают его менее технократичным, более социальным и справедливым.

"Нам необходимо принять решения по целому комплексу вопросов наряду с проектом закона об изменении параметров пенсионной системы и ратификацией 102-й Конвенции Международной организации труда, которая устанавливает норму выплаты пенсий не менее 40% от заработной платы. Это большая работа", - сказал Володин.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

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Теги: Госдума, Вячеслав Володин

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