В Южно-Сахалинске 50 детей госпитализировали с серозным менингитом

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В инфекционном отделении детской областной больницы в Южно-Сахалинске проходят курс лечения 50 детей с диагнозом "серозный менингит", сообщает в четверг пресс-служба областного Минздрава.

"Самой младшей пациентке, поступившей в медучреждение с таким диагнозом, воесемь месяцев. Курс лечения этого заболевания в больнице длится как минимум две недели. Но и выписавшись, дети наблюдаются у врачей поликлиник ещё 10-14 дней, перед тем как вернуться в детские сады или школы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на этой неделе в Южно-Сахалинске закрыт на карантин детский сад №49, где у шести детей из разных групп диагностирован серозный менингит. "Курс лечения с таким же диагнозом проходят пять детей из детского сада №43, врачи регулярно наблюдают за контактировавшими с ними детьми", - сообщает пресс-служба.

Серозный менингит - одна из тяжелых форм энтеровирусной инфекции. Вакцины от инфекции нет. "Используются только меры неспецифической профилактики. Это мытье рук и продуктов, по возможности надо избегать больших скоплений людей. Эти меры снижают риск заболеть энтеровирусной инфекцией", - отмечает пресс-служба.